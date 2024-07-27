В мэрии Парижа сообщили о состоянии Сены в день заплыва мэра

Уровень загрязнения реки Сена в день, когда мэр Парижа Анн Идальго устроила в ней показательный заплыв, превышал норму. Об этом сообщила радиостанция Franceinfo со ссылкой на данные мэрии.

«Пороговые значения, рекомендованные органами здравоохранения, были превышены 17 июля в Бра-Мари, в день и на месте купания мэра Парижа», - сообщило радио.

Уточняется, что в районе купания градоначальницы концентрация опасных бактерий составила 985 наиболее вероятного числа на 100 миллилитров воды при норме в 900, пишет «360»

Напомним, Анн Идальго искупалась в Сене незадолго до начала Олимпиады. Таким образом мэрия Парижа хотела доказать скептикам, что воды главной французской реки пригодны для проведения спортивных состязаний. Незадолго до этого реку очистили, потратив на все работы 1,4 миллиарда евро.

Примеру мэра последовала и министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера. Она также окунулась в Сену. Компанию ей составил паралимпиец-триатлонист Алексис Анкипкан. Министр призналась, что на этот поступок ее вдохновила проделанная госслужбами работа.