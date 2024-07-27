МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В мэрии Парижа сообщили о состоянии Сены в день заплыва мэра

Мэр Парижа окунулась в Сену 17 июля, чтобы доказать ее пригодность для проведения спортивных соревнований в открытой воде.
Ян Брацкий 2024-07-27 03:45:50
© Фото: Cao CanXinHua Global Look Press

Уровень загрязнения реки Сена в день, когда мэр Парижа Анн Идальго устроила в ней показательный заплыв, превышал норму. Об этом сообщила радиостанция Franceinfo со ссылкой на данные мэрии.

 «Пороговые значения, рекомендованные органами здравоохранения, были превышены 17 июля в Бра-Мари, в день и на месте купания мэра Парижа», - сообщило радио.

Уточняется, что в районе купания градоначальницы концентрация опасных бактерий составила 985 наиболее вероятного числа на 100 миллилитров воды при норме в 900, пишет «360»

Напомним, Анн Идальго искупалась в Сене незадолго до начала Олимпиады. Таким образом мэрия Парижа хотела доказать скептикам, что воды главной французской реки пригодны для проведения спортивных состязаний. Незадолго до этого реку очистили, потратив на все работы 1,4 миллиарда евро.

Примеру мэра последовала и министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера. Она также окунулась в Сену. Компанию ей составил паралимпиец-триатлонист Алексис Анкипкан. Министр призналась, что на этот поступок ее вдохновила проделанная госслужбами работа.

#Олимпийские игры #Париж #сена #Заплыв #Анн Идальго
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
2
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
5
СВО. Трофеи
6
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
7
Связь в СВО
8
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
9
Командный пункт системы ПРО
10
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 