Французские чиновники потратили почти 1,5 млрд евро на очистку Сены

Почти полтора десятка тысяч бездомных мигрантов вывезли из Парижа только за последние несколько дней. Правозащитники уже обратились в полицию по поводу их судьбы и готовят иски. Французы жалуются на пробки и сами мечтают уехать из столицы, а мэр города показывает мастер-класс по плаванью. Франция активно готовится принимать летнюю Олимпиаду.

Свои сто лет одиночества для Сены закончились по версии парижских властей. Запрет на купание ввели еще в 23 году прошлого века, а в 24-ом нынешнего в мутные воды реки погружается мэр французской столицы Анн Идальго и глава оргкомитета олимпийских игр Тони Эстанге. Триумфально под десятки камер словно взяли золотую медаль в маркетинговой эстафете.

«Мы наконец-то сделали это после четырех лет работы. Представьте, что уже через год здесь будет официально разрешенное место для купания, куда смогут прийти все, кто хочет поплавать. Всего у нас будет три таких точки на реке. Олимпийские игры стали для нас не просто вызовом, но и двигателем для положительных изменений», - заявила мэр Парижа Анн Идальго.

Со времен средневековья в Сену спускали все отходы: фатальный набор бактерий и сопутствующих заболеваний, вплоть до лептоспироза - гарантированы. Но этот короткий марафон должен на примере бесстрашных чиновников убедить парижан и гостей столицы в обратном.

Столичные чиновники схитрили. Рандеву с журналистами назначили в особом месте. Акция проходила у набережной Анри IV - крошечный участок Сены, где относительно неплохое качество воды. Все это вдали от моста Александра III - эпицентра парижского смрада. Крупная авторитетная организация Surfrider полгода брала на пробы местную воду: уровень кишечной палочки в этом месте почти втрое превышает норму. Эти же данные передали в мэрию. А мэрия настаивает: ну если уж и французский министр спорта окунулась - то и спортсменам можно. Предполагалось, что река станет трассой для плавания на открытой воде и частью турнира по триатлону. Оппозиция - в восторге.

«Великий цирк продолжается! Вчера, к всеобщему безразличию, Франция была фактически передана под опеку ЕС, Идальго и региональный префект купаются в Сене в прямом эфире на всех каналах! И они дают понять, что "Анн Идальго выкладывается на полную!". Все делается для того, чтобы французы не знали о судьбе, которая им уготована!», - написал на своей странице в соцсети Х французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Прозрачность Сены также сомнительна как и репутация парижской Олимпиады. Чиновники потратили из бюджета почти 1,5 миллиарда евро на очистку реки, и приступили к чистке «социальной». Так называемая операция по «ликвидации» завершилась разбором последнего крупного лагеря мигрантов. Такие палаточные городки размножились от центра к периферии: чаще их встречают на севере столицы, под мостами и в районе дорожного кольца. До Олимпиады 8 дней - и уже 12 с половиной тысяч бездомных вывезли как минимум в десять французских провинций.

«Вот уже год на улицах олимпийской столицы происходит насилие, перемещение и преследование самых обездоленных групп населения. Мы видим повсюду рекламу, в которой говорится, что мы готовы принять весь мир, но на самом деле здесь есть люди бездомные, люди без документов, и фактически в течение года они подвергаются вытеснению и преследованиям», - рассказал координатор организации «Врачи мира», представитель движения «Обратная сторона медали» Поль Алаузи.

Третья операция - под кодовым названием «Страж» направлена на безопасность. На охрану столицы бросят 20 тысяч офицеров армейского корпуса. И это в дополнение к силам полиции. Центр Парижа практически скован: 40 тысяч металлических ограждений установили в районе олимпийских объектов. Для бизнеса это огромные потери: торговля снизилась на 50 процентов. Вдвое сократили и число зрителей на церемонию открытия Игр: с 600 до 300 тысяч человек. Впрочем не все парижане туда стремятся.

«К ресторану по тротуарам пробираться гораздо сложнее. Проходимость снизилась. Люди не знают, куда идти и не останавливаются у нас, чтобы выпить или даже поесть», - рассказала жительница Парижа.

Сложные испытания предстоят не только французским атлетам, но и французской власти. Работа парламента де-факто заморожена. Отставку кабмина президент Макрон принял, однако все останутся на постах по крайне мере до окончания Олимпиады. В правительстве сейчас свои игры: между левыми, правыми, социалистами, центристами... На кону: должность премьер-министра и председателя нацсобрания, и политические партии - как олимпийские сборные: усиленно тренируются решающим рывком.