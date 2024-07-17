Мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене, в которой ранее фиксировали содержание бактерий кишечной палочки. Заплыв Анн Идальго якобы является показателем чистоты воды перед проведением летних Олимпийских игр в Париже. Об опасности эксперимента рассказал врач и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в интервью «360».

«Кишечная инфекция достаточно тяжелая, может протекать бурно, а человек, который не является спортсменом, по сути, попадает в такие серьезные условия», - сообщил Кондрахин.

Со слов кандидата медицинских наук, заплыв в Сене может привести к серьезным последствиям для олимпийских пловцов. Специалист уточнил, что вероятность заболеть или погибнуть повышается из-за ныряния, ускорения движения в воде.

«Соляная кислота нужна не только для переваривания белка - она обеззараживает. Здесь ее будет недостаточно. Маловероятно, что человек не хлебнет воды, что он ее не проглотит», - рассказал Андрей Кондрахин.

Напомним, что специалисты обнаружили в Сене кишечную палочку. Издание AFP сообщило о найденных двух видах фекальных бактерий в реке. Среди видов соревнований летних Олимпийских игр-2024, которые начнутся в Париже 26 июля, заявлены триатлон и плавание на открытой воде.