Швейцария не согласилась с идеей ЕС передать Киеву доходы от активов РФ

Швейцария отказалась от идеи Евросоюза о передаче Украине доходов от замороженных активов России. В отличие от других членов ЕС, страна не будет получать доход от реализации этих средств и направлять их в качестве военной помощи Киеву, передает Keystone-SDA со ссылкой на Государственный секретариат по экономическим вопросам конфедерации.

Весной Берн принял решение о разблокировке российских активов стоимостью почти 300 млн швейцарских франков (30 млрд рублей по курсу ЦБ на момент публикации) в связи с отсутствием юридических оснований.

Половину суммы разморозили по причине того, что некоторых лиц исключили из санкционного списка. Власти Швейцарии отказались присоединяться к группе REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs), основными задачами которой являются поиск и блокировка зарубежных активов россиян, попавших под санкции после начала СВО.

Накануне Украине был направлен первый транш в виде дохода от замороженных активов РФ Киеву в размере 1,5 миллиарда евро. На Украине намерены потратить средства на закупку боеприпасов и средств противовоздушной обороны.

В Минфине России пообещали ответить зеркально на решение Запада использовать активы РФ. По словам главы ведомства Антона Силуанова, в России тоже есть доходы от западных активов.