МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Швейцария не согласилась с идеей ЕС передать Киеву доходы от активов РФ

Накануне Европейский союз перевел первые 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России на военные нужды для Украины и восстановление инфраструктуры.
Ирина Егорова 2024-07-27 18:10:51
© Фото: MANUEL GEISSER via www.imago-imwww.imago-images.de, Global Look Press

Швейцария отказалась от идеи Евросоюза о передаче Украине доходов от замороженных активов России. В отличие от других членов ЕС, страна не будет получать доход от реализации этих средств и направлять их в качестве военной помощи Киеву, передает Keystone-SDA со ссылкой на Государственный секретариат по экономическим вопросам конфедерации.

Весной Берн принял решение о разблокировке российских активов стоимостью почти 300 млн швейцарских франков (30 млрд рублей по курсу ЦБ на момент публикации) в связи с отсутствием юридических оснований. 

Половину суммы разморозили по причине того, что некоторых лиц исключили из санкционного списка. Власти Швейцарии отказались присоединяться к группе REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs), основными задачами которой являются поиск и блокировка зарубежных активов россиян, попавших под санкции после начала СВО.

Накануне Украине был направлен первый транш в виде дохода от замороженных активов РФ Киеву в размере 1,5 миллиарда евро. На Украине намерены потратить средства на  закупку боеприпасов и средств противовоздушной обороны.

В Минфине России пообещали ответить зеркально на решение Запада использовать активы РФ. По словам главы ведомства Антона Силуанова, в России тоже есть доходы от западных активов.

#Украина #ЕС #Швейцария #Доходы #активы #передача
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
2
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
5
СВО. Трофеи
6
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
7
Связь в СВО
8
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
9
Командный пункт системы ПРО
10
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 