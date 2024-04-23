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Швейцария разблокировала активы РФ на сумму около 30 млрд рублей

Решение о разблокировке приняли в связи с отсутствием юридических оснований.
Глеб Владовский 2024-04-23 12:56:54
© Фото: Moritz Wolf, imagebroker, Globallookpress

Берн разблокировал российские активы стоимостью почти 300 млн швейцарских франков (30 млрд рублей по курсу ЦБ на момент публикации).

Сообщается, что первую часть из 14,3 млрд рублей разблокировали в связи с отсутствием каких-либо юридических оснований для удержания. Еще 15,3 млрд разморозили, поскольку некоторых лиц исключили из санкционного списка.

Как сообщает РБК, власти Швейцарии отказались присоединяться к группе REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs), основными задачами которой являются поиск и блокировка зарубежных активов россиян, попавших под санкции после начала СВО.

Несмотря на это, на территории страны заморожены такие активы, как спортивные и роскошные автомобили, предметы искусства а также объекты недвижимости, владельцы которых занесены в санкционный список республики.

Ранее в Европе выразили недовольство решением США о конфискации замороженных российских активов.

#в стране и мире #Швейцария #разблокировка #российские активы
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