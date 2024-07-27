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Собственники сгоревших квартир в Ульяновске получат по 150 000 рублей

Данная  выплата назначена в качестве первоочередной. Далее власти будут оценивать ущерб и размер адресной помощи индивидуально.
Ирина Егорова 2024-07-27 15:24:44
© Фото: Russkih_Aleksey, Telegram

По 150 тысяч рублей на первоочередные нужды будет выделено собственникам пострадавших при пожаре в многоэтажке в Ульяновске квартир. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

«С наиболее пострадавшими квартирами будет организована более детальная работа, будем оценивать ущерб и размер адресной помощи. Выплаты поручил осуществить оперативно», - сказано в сообщении.

Напомним, что пожар начался со взрыва самогонного аппарата в квартире на третьем этаже. Огнем были охвачены еще несколько квартир, в дыму был весь подъезд. Спасатели прибыли на место для тушения возгорания и эвакуации людей. В результате погибли три человека - двухлетний мальчик, его 35-летняя мать и бабушка 88 лет. Три человека госпитализированы - один находится в реанимации, у него ожоги четвертой степени состоянии, два - в средней степени тяжести.

Специалисты оценивают состояние дома, жильцам разрешили вернуться в свои квартиры, но только в формате маленьких групп в сопровождении спасателей и полиции. Жители погоревшего дома могут взять вещи первой необходимости и документы. Для тех, у кого они пострадали региональные власти поручили МФЦ и соцзащите оперативно заняться их восстановлением.

#пожар #взрыв #Ульяновск #выплаты #квартиры #власти #многоэтажка #материальная помощь #собственники
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