МЧС РФ: пожар в Ульяновске случился из-за взрыва самогонного аппарата

Предварительной причиной пожара в жилой многоэтажке в Ульяновске стал взрыв самогонного аппарата. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Предварительно, пожар случился из-за использования самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой», - подчеркнули в ведомстве.

В результате трагедии погибли три человека, в том числе маленький ребенок. Пострадали три человека, они госпитализированы.

Пожар начался в квартире на третьем этаже, огонь распространился на три квартиры. От взрыва в нескольких квартирах выбило окна. По факту гибели трех человек возбудили уголовное дело. По последней информации, пожарные полностью потушили возгорание.