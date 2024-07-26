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МЧС РФ: пожар в Ульяновске случился из-за взрыва самогонного аппарата

В результате трагедии погибли три человека, в том числе один ребенок.
Ирина Егорова 2024-07-26 22:52:25
© Фото: МЧС РФ

Предварительной причиной пожара в жилой многоэтажке в Ульяновске стал взрыв самогонного аппарата. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Предварительно, пожар случился из-за использования самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой», - подчеркнули в ведомстве.

В результате трагедии погибли три человека, в том числе маленький ребенок. Пострадали три человека, они госпитализированы.

Пожар начался в квартире на третьем этаже, огонь распространился на три квартиры. От взрыва в нескольких квартирах выбило окна. По факту гибели трех человек возбудили уголовное дело. По последней информации, пожарные полностью потушили возгорание. 

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