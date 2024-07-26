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Стало известно о гибели двухлетнего малыша при пожаре в Ульяновске

На данный момент сотрудники МЧС России продолжают эвакуацию жильцов и борются с огнем.
Ирина Егорова 2024-07-26 19:48:20
© Фото: mchs_official, Telegram © Видео: mchs_official, Telegram

В результате пожара в жилой многоэтажке в Ульяновске погиб 2-летний ребенок, еще трое взрослых пострадали, сообщили в МЧС РФ.

На данный момент сотрудники МЧС России продолжают эвакуацию жильцов дома по адресу ул. Корунковой, 2/19 и борются с огнем.

«Для жильцов развернут пункт временного размещения в гостинице. Всего на месте работают 68 специалистов и 22 единицы техники», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что пожару, предварительно, предшествовал взрыв. Пламя полыхало из окон на третьем этаже, был задымлен весь подъезд. В нескольких квартирах выбило окна.

#пожар #взрыв #дом #Ульяновск #МЧС РФ #пострадавшие #жертвы #пожарные
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