Стало известно о гибели двухлетнего малыша при пожаре в Ульяновске

В результате пожара в жилой многоэтажке в Ульяновске погиб 2-летний ребенок, еще трое взрослых пострадали, сообщили в МЧС РФ.

На данный момент сотрудники МЧС России продолжают эвакуацию жильцов дома по адресу ул. Корунковой, 2/19 и борются с огнем.

«Для жильцов развернут пункт временного размещения в гостинице. Всего на месте работают 68 специалистов и 22 единицы техники», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что пожару, предварительно, предшествовал взрыв. Пламя полыхало из окон на третьем этаже, был задымлен весь подъезд. В нескольких квартирах выбило окна.