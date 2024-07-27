Орбан назвал молчание ЕС о взрыве «Северных потоков» актом капитуляции

Молчание стран ЕС о взрыве газопроводов «Северный поток» являются актом капитуляции. Такое заявление сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан. По его словам, европейская политика рухнула, отказалась от собственных интересов и следует планам американских демократов.

«То, что мы слова не говорим о взрыве "Северных потоков", что даже Германия не реагирует на теракт, совершенный, по всей видимости, по указанию США, против ее собственности, что мы не говорим об этом, не расследуем, не хотим выяснить и потребовать поднять вопрос юридически... - это не что иное, как акт капитуляции»‎, - сказал политик.

Напомним, подрыв ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» произошел 26 сентября 2022 года. Президент России Владимир Путин заявил, что взрыв является диверсией с целью уничтожения энергетической инфраструктуры. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

Американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором утверждал, что взрывчатку под газопроводами заложили американские водолазы во время якобы учений НАТО, а активировали ее норвежцы.