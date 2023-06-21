В стране и мире Опубликованы новые кадры поврежденных «Северных потоков» Игнат Далакян Немецкий телеканал предполагает, что «Северный поток - 2» был подорван взрывным устройством меньшего размера. © Фото: The Swedish Coast Guard, XinHua, Globallookpress Читайте нас на: Опубликованы новые подводные кадры с места поврежденных «Северных потоков». Видео, сделанное при помощи подводного беспилотного аппарата, показал немецкий телеканал RTL. СМИ предполагает, что газопровод «Северный поток - 2» был подорван взрывным устройством меньшего размера, поскольку пострадал намного меньше. Сообщается, что следов массивных разрушений не видно - труба переломана в одном месте, в отличие от подрыва первого газопровода. Ранее мы рассказывали, как Соединенные Штаты пытаются переложить на Киев вину за теракт на «Северных потоках». Западные издания сообщают, что США якобы заранее знали о коварных планах Украины и отговаривали ее от подобных действий. Экспертное мнение и аналитика