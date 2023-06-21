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Опубликованы новые кадры поврежденных «Северных потоков»

Игнат Далакян
13:19 21.06.2023
Немецкий телеканал предполагает, что «Северный поток - 2» был подорван взрывным устройством меньшего размера.
Опубликованы новые кадры поврежденных «Северных потоков»
© Фото: The Swedish Coast Guard, XinHua, Globallookpress
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Опубликованы новые подводные кадры с места поврежденных «Северных потоков».

Видео, сделанное при помощи подводного беспилотного аппарата, показал немецкий телеканал RTL.

СМИ предполагает, что газопровод «Северный поток - 2» был подорван взрывным устройством меньшего размера, поскольку пострадал намного меньше.

Сообщается, что следов массивных разрушений не видно - труба переломана в одном месте, в отличие от подрыва первого газопровода.

Ранее мы рассказывали, как Соединенные Штаты пытаются переложить на Киев вину за теракт на «Северных потоках». Западные издания сообщают, что США якобы заранее знали о коварных планах Украины и отговаривали ее от подобных действий.

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