МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Серебряков показал, как закладывал СВУ во внедорожник в Москве

Подозреваемый в подрыве машины раскрыл место в лесу, где спрятал камеру для слежки.
Владимир Рубанов 2024-07-27 13:51:38
© Фото: СК РФ © Видео: СК РФ

Подозреваемый в подрыве машины в Москве Евгений Серебряков в ходе следственных действий показал следователям, где он спрятал камеру для слежки и как закладывал самодельное взрывное устройство во внедорожник. Видео со следственными действиями опубликовал СК России.

Серебряков установил взрывное устройство под днищем машины, в районе водительского места. Потом он отошел вглубь двора и стал оттуда следить за происходящим.

Задержанного у Турции Евгений Серебрякова обвиняют в покушении на убийство двух лиц и незаконном обороте взрывных устройств.

Внедорожник взорвался рано утром 24 июля во дворе дома на улице Синявинской. Водителю автомобиля оторвало обе ступни. Находившаяся на пассажирском месте женщина тоже ранена.

Следователи полагают, что взрыв устроила организованная группа, в которой Серебряков был исполнителем. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают заказчика и организатора этого преступления.

После задержания предполагаемый подрывник рассказал, что встречался в Стамбуле с куратором из СБУ. За подрыв машины ему обещали украинское гражданство и 10-20 тысяч долларов.

#взрыв #СВУ #взрывчатка #Уголовное дело #следствие #подрыв машины #евгений серебряков
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
2
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
5
СВО. Трофеи
6
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
7
Связь в СВО
8
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
9
Командный пункт системы ПРО
10
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 