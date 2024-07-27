Серебряков показал, как закладывал СВУ во внедорожник в Москве

Подозреваемый в подрыве машины в Москве Евгений Серебряков в ходе следственных действий показал следователям, где он спрятал камеру для слежки и как закладывал самодельное взрывное устройство во внедорожник. Видео со следственными действиями опубликовал СК России.

Серебряков установил взрывное устройство под днищем машины, в районе водительского места. Потом он отошел вглубь двора и стал оттуда следить за происходящим.

Задержанного у Турции Евгений Серебрякова обвиняют в покушении на убийство двух лиц и незаконном обороте взрывных устройств.

Внедорожник взорвался рано утром 24 июля во дворе дома на улице Синявинской. Водителю автомобиля оторвало обе ступни. Находившаяся на пассажирском месте женщина тоже ранена.

Следователи полагают, что взрыв устроила организованная группа, в которой Серебряков был исполнителем. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают заказчика и организатора этого преступления.

После задержания предполагаемый подрывник рассказал, что встречался в Стамбуле с куратором из СБУ. За подрыв машины ему обещали украинское гражданство и 10-20 тысяч долларов.