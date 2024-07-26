Пойманный в Турции Серебряков рассказал о встречах с куратором из СБУ

Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков признался, что работал на СБУ. На допросе он сказал, что сам связался с киевскими спецслужбами и предложил совершить покушение. Теперь в российский Следственный комитет его доставляет конвой ФСБ. Бежавший в Турцию мужчина надеялся незаметно для российских спецслужб перебраться в Грецию и скрыться там. Однако в первый же день он был задержан.

Евгений Серебряков признался, что на СБУ в феврале 23-го года вышел сам, через закрытые паблики в соцсетях. Знакомство с неким куратором по имени Илья, переписка и личная встреча в Стамбуле. Там же молодой человек получил свое первое задание от украинских спецслужб. И детали для взрывчатки.

«Я забрал компоненты для сбора самодельного взрывного устройства в русском районе. Илья предложил ликвидировать офицера. Под контролем и с инструкцией от Ильи я собрал взрывное устройство», - признался на одном из допросов Серебряков.

Подорвать машину Серебряков согласился за украинское гражданство и сумму - от 10 до 20 тысяч долларов. Двадцать четвертого июля на парковке одного их жилых районов на севере столицы он прикрепил к днищу внедорожника бомбу. Пятьсот граммов в тротиловом эквиваленте превратили двухтонный джип и машины по соседству в решето. Сидевшему внутри водителю оторвало обе ступни. Его жена, сидевшая в пассажирском кресле, получила осколочные ранения. Состояние обоих пострадавших до сих пор оценивается как тяжелое. Во дворе и на детской площадке в этот момент чудом никого не оказалось.

Подозреваемый помещен под стражу и уже дает признательные показания. Двадцатидевятилетнего жителя Москвы обвиняют по двум статьям - «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот взрывных устройств». Ему грозит до 20 лет тюрьмы.