МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Серебряков рассказал, что встречался с куратором из СБУ в Стамбуле

Подозреваемому в подрыве авто в Москве обещали гражданство Украины и 10-20 тысяч долларов.
Владимир Рубанов 2024-07-26 08:38:43
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Задержанный в Турции по подозрению в подрыве машины в Москве Евгений Серебряков рассказал, что в феврале 2023 года сам вышел на администратора паблика, чтобы начать сотрудничество со спецслужбами Украины. Видео допроса опубликовал Центр общественных связей ФСБ РФ.

Потом Серебряков начал общаться с неким Ильей, который, как он предполагает, является сотрудником Службы безопасности Украины. Однажды они встречались в Стамбуле.

Серебряков, по его словам, забрал компоненты для сбора взрывного устройства в Рузском районе Подмосковья. Илья предложил ему совершить покушение на офицера.

После этого Серебряков под контролем и с инструкциями своего куратора собрал взрывное устройство и заложил его под автомобиль. За это ему обещали украинское гражданство и 10-20 тысяч долларов.

ФСБ сообщила о доставке из Турции в Россию обвиняемого в подрыве машины. Его передали следователям.

Серебрякова задержали в Турции в Бодруме по запросу России. Его подозревают в подрыве внедорожника 24 июля на Синявинской улице в Москве. Тогда пострадали два человека.

#Москва #взрыв #Украина #Турция #стамбул #ФСБ РФ #Задержание #СБУ #следствие
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
2
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
5
СВО. Трофеи
6
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
7
Связь в СВО
8
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
9
Командный пункт системы ПРО
10
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 