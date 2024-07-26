Серебряков рассказал, что встречался с куратором из СБУ в Стамбуле

Задержанный в Турции по подозрению в подрыве машины в Москве Евгений Серебряков рассказал, что в феврале 2023 года сам вышел на администратора паблика, чтобы начать сотрудничество со спецслужбами Украины. Видео допроса опубликовал Центр общественных связей ФСБ РФ.

Потом Серебряков начал общаться с неким Ильей, который, как он предполагает, является сотрудником Службы безопасности Украины. Однажды они встречались в Стамбуле.

Серебряков, по его словам, забрал компоненты для сбора взрывного устройства в Рузском районе Подмосковья. Илья предложил ему совершить покушение на офицера.

После этого Серебряков под контролем и с инструкциями своего куратора собрал взрывное устройство и заложил его под автомобиль. За это ему обещали украинское гражданство и 10-20 тысяч долларов.

ФСБ сообщила о доставке из Турции в Россию обвиняемого в подрыве машины. Его передали следователям.

Серебрякова задержали в Турции в Бодруме по запросу России. Его подозревают в подрыве внедорожника 24 июля на Синявинской улице в Москве. Тогда пострадали два человека.