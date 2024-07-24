Саперы обследуют двор на севере Москвы, где взорвался автомобиль

Место взрыва внедорожника на улице Синявинской в Молжаниновском районе Москвы оцеплено. Там проходят следственные действия. Двор вокруг взорванной машины, в том числе детскую площадку, которая находится совсем рядом, осматривает сапер в специальном снаряжении. На месте работает корреспондент «Звезды».

Сегодня утром на парковке у многоэтажного дома на севере Москвы произошел взрыв неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле.

Пострадали два человека. Взрыв произошел в тот момент, когда мужчина и женщина сели в машину, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, у мужчины оторвало ступни, женщина получила осколочные ранения. Они оба госпитализированы.

Взрывное устройство, предположительно, было заложено под днищем в районе водительского сиденья автомобиля, сообщает агентство.

Судя по кадрам с места, повреждены еще четыре стоявших рядом со взорвавшейся машиной автомобиля.

Возбуждено уголовное дело.