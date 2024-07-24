МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Саперы обследуют двор на севере Москвы, где взорвался автомобиль

Место происшествия оцеплено, там работают оперативные службы.
Владимир Рубанов 2024-07-24 09:54:14
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Место взрыва внедорожника на улице Синявинской в Молжаниновском районе Москвы оцеплено. Там проходят следственные действия. Двор вокруг взорванной машины, в том числе детскую площадку, которая находится совсем рядом, осматривает сапер в специальном снаряжении. На месте работает корреспондент «Звезды».

Сегодня утром на парковке у многоэтажного дома на севере Москвы произошел взрыв неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле.

Пострадали два человека. Взрыв произошел в тот момент, когда мужчина и женщина сели в машину, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, у мужчины оторвало ступни, женщина получила осколочные ранения. Они оба госпитализированы.

Взрывное устройство, предположительно, было заложено под днищем в районе водительского сиденья автомобиля, сообщает агентство.

Судя по кадрам с места, повреждены еще четыре стоявших рядом со взорвавшейся машиной автомобиля.

Возбуждено уголовное дело.

#Москва #взрыв #Саперы #Автомобиль #пострадавшие #наш эксклюзив
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
2
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
5
СВО. Трофеи
6
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
7
Связь в СВО
8
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
9
Командный пункт системы ПРО
10
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 