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ФСБ показала видео доставки подозреваемого во взрыве авто в Москве

Евгений Серебряков задержали в Бодруме по запросу России.
Владимир Рубанов 2024-07-26 08:15:00
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

ФСБ сообщила о доставке из Турции в Россию обвиняемого в подрыве машины на севере Москвы. Это Серебряков Евгений Николаевич 1995 года рождения, говорится в сообщении.

Серебрякова задержали спецслужбы и правоохранительные органы Турции в Бодруме по запросу России. Его подозревают в подрыве внедорожника 24 июля на Синявинской улице в Москве. Пострадали два человека. Мужчине-водителю оторвало ступни.

Было возбуждено уголовное дело по двум статьям - «Покушение на убийство», а также «Незаконное приобретение оружия и боеприпасов».

#Москва #взрыв #Турция #ФСБ РФ #экстрадиция #Покушение на убийство
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