ФСБ показала видео доставки подозреваемого во взрыве авто в Москве

ФСБ сообщила о доставке из Турции в Россию обвиняемого в подрыве машины на севере Москвы. Это Серебряков Евгений Николаевич 1995 года рождения, говорится в сообщении.

Серебрякова задержали спецслужбы и правоохранительные органы Турции в Бодруме по запросу России. Его подозревают в подрыве внедорожника 24 июля на Синявинской улице в Москве. Пострадали два человека. Мужчине-водителю оторвало ступни.

Было возбуждено уголовное дело по двум статьям - «Покушение на убийство», а также «Незаконное приобретение оружия и боеприпасов».