Опубликовано видео с моментом стрельбы в Трампа

Видеотрансляция выступления кандидата в президенты США Дональда Трампа запечатлела момент начала стрельбы. Видно, как политик выступает за трибуной, внезапно его речь прерывают несколько глухих выстрелов, Трамп хватается за ухо и прячется за стойкой.

К нему моментально подбегает охрана, оказывает помощь, видно, что рубашка Трампа чуть расстегнута, в правой части кровь. Бывший хозяин Белого дома получил ранение в ухо.

Уходя с трибуны он погрозил кулаком и скрылся под надежным «щитом» охраны и покинул площадку.

Секретная служба выясняет обстоятельства случившегося, сообщает медиакомпания RSBN. По ее данным, стрелявшего пока не поймали.