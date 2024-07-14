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Опубликовано видео с моментом стрельбы в Трампа

У кандидата в президенты ранено ухо и кровь на лице. Выступление политик прервал и покинул площадку.
Ирина Егорова 2024-07-14 01:48:43
© Фото: Donald J Trump, YouTube © Видео: Donald J Trump, YouTube

Видеотрансляция выступления кандидата в президенты США Дональда Трампа запечатлела момент начала стрельбы. Видно, как политик выступает за трибуной, внезапно его речь прерывают несколько глухих выстрелов, Трамп хватается за ухо и прячется за стойкой.

К нему моментально подбегает охрана, оказывает помощь, видно, что рубашка Трампа чуть расстегнута, в правой части кровь. Бывший хозяин Белого дома получил ранение в ухо.

Уходя с трибуны он погрозил кулаком и скрылся под надежным «щитом» охраны и покинул площадку. 

Секретная служба выясняет обстоятельства случившегося, сообщает медиакомпания RSBN. По ее данным, стрелявшего пока не поймали.

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