Китайских моряков встретили хлебом и солью во Владивостоке

Во Владивосток с деловым заходом прибыли десантный корабль «Лунхушань» и учебный корабль «Чжен Хе» Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК), сообщили в отделе информационного обеспечения по Тихоокеанскому флоту (ТОФ).

Первым в главной базе Тихоокеанского флота на 33 причале ошвартовался «Чжен Хе». Уточняется, что накануне там встретили вьетнамский корабль «Чан Хынг Дао», чей деловой заход продлится до 31 июля. На берегу, несмотря на проливной дождь, китайских моряков торжественно встретили по российской традиции хлебом и солью.

Вторым во Владивосток зашел десантный корабль «Лунхушань». Из-за своих внушительных размеров, сопоставимых с кораблем управления ТОФ «Маршал Крылов», он был ошвартован у причала городского порта.

В ходе стоянки кораблей ВМС НОАК во Владивостоке моряки примут участие в совместных спортивных мероприятиях с ВМС Вьетнама и ВМФ России, в том числе в футбольных и баскетбольных матчах, а также гребле на ялах. Также иностранные моряки смогут поучаствовать в запланированных экскурсиях по городу и посетить Музей ТОФ.

Деловой заход кораблей ВМС НОАК продлится до 30 июля, уточнили в отделе. Ранее корветы ТОФ «Резкий», «Громкий» и «Совершенный» проекта 20 380 вернулись на базу во Владивосток после российско-китайских учений «Морское взаимодействие-2024».

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.