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Корветы ТОФ вернулись во Владивосток после учений с Китаем

Выполнено около 30 боевых упражнений, в том числе проведены совместные артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным целям.
2024-07-23 16:24:34
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Корветы Тихоокеанского флота (ТОФ) России «Резкий», «Громкий» и «Совершенный» проекта 20 380 вернулись на базу во Владивосток после российско-китайских учений «Морское взаимодействие-2024».

Практическая фаза маневров прошла с 15 по 17 июля. За это время экипажи отработали вопросы противовоздушной обороны и задачи по спасению на море, а также провели противолодочные учения.

Моряки двух стран выполнили порядка 30 боевых упражнений. Были проведены артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным целям, уточняет оборонное ведомство.

За две недели совместного патрулирования корабли прошли порядка 4 800 морских миль. После пополнения запасов материальных средств и проверки технической части корветы продолжат выполнение задач по плану боевой подготовки, добавили в Минобороны.

Корабли проектов 20 380 - серия многоцелевых корветов ближней морской зоны. У ВМФ России несколько кораблей данного проекта. «Совершенный»,  «Громкий» и «Резкий» - в составе Тихоокеанского флота.

Корвет «Громкий» вошел в состав флота в 2018 году, «Резкий» - в 2023 году. На вооружении кораблей стоят зенитные ракетные комплексы «Редут» и противокорабельные ракеты «Уран».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Владивосток #тоф #Корветы #Моряки
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