Фрегат «Хунг Дао» ВМС Вьетнама прибыл во Владивосток с деловым заходом

Фрегат «Хунг Дао» Военно-морских сил Социалистической Республики Вьетнам прибыл сегодня во Владивосток с деловым заходом, сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

Корабль пришватовался в главной базе Тихоокеанского флота среди российских боевых кораблей. После этого на берегу состоялась церемония встречи иностранных моряков. Ею руководил командующий Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирал Алексей Сысуев.

Деловой заход вьетнамского фрегата продлится до 31 июля. В эти дни во Владивостоке пройдут культурные мероприятия для моряков. Они поучаствуют в экскурсиях по городу и сходят в Музей ТОФ.

Фрегат «Хунг Дао» был построен на Зеленодольском судостроительном заводе им. А.М. Горького по проекту 11661Э «Гепард-3.9». Его спустили на воду 27 апреля 2016 года, а 27 октября 2017 года доставили транспортным судном Rolldock Star на вьетнамскую военно-морскую базу Камрань.

Это третий из четырех фрегатов, построенных в России для Вьетнама.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.