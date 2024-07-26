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Путин поручил подготовить план строительства центра «Россия»

Национальный центр заменит выставку «Россия» на ВДНХ, которую с ноября прошлого года к июлю текущего посетили более 18 миллионов человек.
Елизавета Кондрикова 2024-07-26 02:46:28
© Фото: stroi_news, Telegram

Президент России Владимир Путин поручил до 1 октября подготовить план строительства выставочного национального центра «Россия», который заменит одноименную выставку на ВДНХ. Соответствующее поручение было размещено на сайте Кремля.

План мероприятий подготовят Администрация президента РФ и правительство Москвы совместно с организацией «Дирекция выставки достижений «Россия». Ответственными назначены первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, мэр столицы Сергей Собянин и гендиректор выставки Наталья Виртуозова, пишет «360».

Центр будет располагаться на земельном участке, предоставленном в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной.

Распоряжение президента создать в Москве национальный центр для сохранения выставки появилось в начале июля. Согласно указу, комплекс организуется для демонстрации достижений Российской Федерации, укрепления национальной идентичности, а также формирования чувства гордости за страну.

Напомним, выставка «Россия» открыла свои двери в ноябре прошлого года и действовала до 8 июля. Изначально датой окончания стоял апрель, однако из-за популярности экспозиции она была перенесена на июль. Всего выставку посетили более 18 миллионов человек.

#Россия #Выставка #Владимир Путин #выставка Россия #национальный центр «Россия» #достижения россии
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