От Калининграда до Камчатки: как прошло открытие выставки «Россия» на ВДНХ

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От Калининграда до Камчатки, от Кавказа до северных морей. Все самое лучшее, что есть в стране, можно увидеть на большой выставке, которая сегодня открылась на ВДНХ. Изо всех уголков России здесь собрали самые знаковые достижения последних лет в науке, промышленности, культуре. Не обойдется и без демонстрации уникальных традиций народов нашей страны. Вся она - на арке парадного входа ВДНХ. Каждый регион со своим орнаментом и узором, все вместе - единое целое. Узнать все об основных достижениях России в космонавтике, энергетике или промышленности. И уже после - к макету ракеты-носителя «Ангара», где вся Омская область, как на ладони. Здесь же - Амурская область и космодром Восточный и космонавт-испытатель Петр Дубров.

«Я поражен масштабами выставки. На небольшой территории все регионы, каждый представил самые красивые достижения и пребывая здесь действительно знакомишься с нашей страной и понимаешь, насколько она великая», - поделился впечатлениями российский космонавт-испытатель, Герой России Петр Дубров.

Арктические просторы раскинутся для гостей стенда Дальний восток, в Якутии будет шанс загадать заветное желание - священное дерево Аал-Луук Мас как раз для этого. Под ритм танца благодарения от эскимосов отправляемся в Орловскую область, поздороваться с Иваном Буниным и посидеть у Тургеневского дуба, который рос около родительской усадьбы великого классика. Дальше - Москва. Путешествие продолжится у стенда Русского географического общества. Виртуальный кинотеатр и интерактивные карты, артефакты минувших эпох, редкие издания атласов и лучшие фотоработы участников конкурса «Самая красивая страна».

У Роскосмоса - не только целая вселенная, но и макет новой российской орбитальной станции. В павильоне 57 - целый Исторический парк. На каждой площадке - собрание достижений прошлого, настоящего и проекты будущего. Достижения в области технологического суверенитета - в павильоне Минпромторга - единая модульная платформа российского лимузина для первых лиц страны. Или - новый двигатель ПД-14 для импортозамещенного МС-21.

«С моей точки зрения - это реинкарнация ВДНХ, только в новом, современном, эффективном и не заскорузлом виде, что важно. И это блестящая идея. Я искренне надеюсь, что большая часть экспозиции останется здесь надолго. Нам нужно показывать себя, свои достижения, мы не всегда сами знаем о своих победах. Нам надо показывать свои регионы», - объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На площадках выставки - и образовательная программа, в рамках которой выступают десятки спикеров. Среди которых заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

«Скажу одним емким словом - очень круто. Круто сделали вообще: и ВДНХ, и выставка. Сама выставка "Россия" очень серьезная - очень. Прямо все министерства, ведомства, госкомпании, регионы - все подготовились очень хорошо. Для себя лично поставил задачу - выделить время, целый день, и пройти все посмотреть», - пообещал Марат Хуснуллин.

Обойти все за один день вряд ли получится, но не спешите расстраиваться. Выставка будет работать до середины апреля.