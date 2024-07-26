На Украине допускают снижение призывного возраста, если ситуация на поле боя не изменится. Об этом заявили в минобороны страны. Военкомы на Украине действуют по отработанному принципу - «все на одного». Полиция не препятствует.

С теми, кто пытается избежать отправки на передовую, не разговаривают, сразу бьют. При этом, в украинском минобороны заявляют: военнообязанные осознанно принимают решение вступить в ряды ВСУ. Якобы сами ищут бригаду, подразделение, должность. И хотя потребности в новых солдатах, казалось бы, нет - в ведомстве допускают снижение мобилизационного возраста.

«Мое субъективное мнение - в 22 года уже можно мобилизовать. Потому что в моем подразделении были военнослужащие, которым по 19 лет. Были бойцы возрастом за 50. И они эффективно выполняли задачи. Но это были добровольцы, которые сами подписали контракт и пошли служить. Сейчас личного состава не хватает, так что мобилизационный возраст нужно снижать», - заявил спикер министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

Под ружье ставят всех, включая тех, кто совершенно не годен для службы в армии. Так, в Тернополе «мобилизовали» мужчину, у которого серьезные проблемы со зрением. Об этом сообщила его супруга. «Бойца» в прямом смысле не выпускали из военкомата. В порыве «мобилизовать» каждого сотрудники ТЦК даже притворяются медиками.

«Для них сейчас ситуация следующая. Западные партнеры обещают оружие, боеприпасы, но при этом ставят вопрос: "Кто будет воевать? Где ваши солдаты?". И они поэтому интенсивно так занимаются пополнением своих вооруженных формирований. Нужны люди, которые будут расходным материалом», - объяснил политолог Юрий Светов.

В Верховной раде заявили, что на сегодня у властей Украины нет информации о местоположении почти одного миллиона мужчин. Предполагается, что часть этих пропавших - мобилизованные, которые так и не доехали до «боевых позиций» и просто погибли от увечий, нанесенных им военкомами. Народ, как может, демонстрирует свое несогласие с такими насильственными методами. В соцсетях расходятся кадры массовых поджогов машин ТЦК. Но несмотря на все волнения, демобилизация - исключена, заявляют чиновники Рады.

«Планирование, стратегическое видение любых процессов - прямо скажем, не сильная сторона действующей власти. Напомню, что когда готовили закон о мобилизации, в нем была предусмотрена демобилизация. Но потом военных просто кинули, убрав ее из текста», - напомнил экс-председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков.

Чтобы не угодить в бессмысленную мясорубку украинцы бегут из страны в Европу. Но там, такому наплыву мигрантов явно не рады. В польском МИД уже рассуждают о том, как помочь Киеву с мобилизацией.