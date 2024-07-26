Политолог Светов допустил, что в ВСУ могут дойти до призыва с 16 лет

Политолог Юрий Светов прокомментировал слова официального представителя МО Украины Дмитрия Лазуткина о возможном понижении призывного возраста в ВСУ и считает его вполне возможным.

«У них же духовные наследники кто? Нацистская Германия. 18 октября исполнится ровно 80 лет, как Гитлер издал приказ о создании Фольксштурма (Народная буря). В нее стали призывать мужчин от 16 до 60 лет. Позже стали призывать женщин с 18 лет. Сейчас депутаты говорят о возрасте в 25-23 года, а потом дойдут и до 16, почему бы и нет», - выразил мнение Светов.

По словам эксперта, западные эксперты обещают оружие, боеприпасы, но при этом ставят вопрос о том, кто будет воевать, где ваши солдаты.

«Поэтому они так интенсивно занимаются пополнением своих вооруженных формирований любыми - больной, калека - иди и воюй. В Фольксштурм призывали тех, кто уже умеет ходить и кто еще может ходить. Команда Зеленского будет делать тоже самое», - заявил Светов.

Он также вспомнил слова главкома ВСУ Александра Сырского о том, что тех, кто идет на фронт по идейным соображениям уже не осталось. Значит, будут предприниматься репрессивные меры, ловить и платить деньги тем, кто будет сообщать об уклонистах, думает Светов.

«Вся эта машина сейчас будет раскрутиться и пойдет собирать всех, кто может в руках держат оружие, не пользоваться, а держать», - прокомментировал эксперт.

Такие «кадры» - больные, малолетние и плохо обученные, нужны для ВСУ, чтобы заткнуть дыру на фронте, а сзади бросить другие боеспособные силы, предположил Светов. Официальный представитель Минобороны Украины Лазуткин хоть и допустил снижение мобилизационного возраста, но отметил, что пока в этом нет необходимо. Но ситуация может измениться.