МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Политолог Светов допустил, что в ВСУ могут дойти до призыва с 16 лет

Запад обещает оружие, боеприпасы, но при этом ставит вопрос - кто будет воевать, где ваши солдаты, добавил эксперт. Этим и объясняется возможное понижение мобилизационного возраста.
Ирина Егорова 2024-07-26 17:02:55
© Фото: Kaniuka RuslanKeystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Политолог Юрий Светов прокомментировал слова официального представителя МО Украины Дмитрия Лазуткина о возможном понижении призывного возраста в ВСУ и считает его вполне возможным.

«У них же духовные наследники кто? Нацистская Германия. 18 октября исполнится ровно 80 лет, как Гитлер издал приказ о создании Фольксштурма (Народная буря). В нее стали призывать мужчин от 16 до 60 лет. Позже стали призывать женщин с 18 лет. Сейчас депутаты говорят о возрасте в 25-23 года, а потом дойдут и до 16, почему бы и нет», - выразил мнение Светов.

По словам эксперта, западные эксперты обещают оружие, боеприпасы, но при этом ставят вопрос о том, кто будет воевать, где ваши солдаты.

«Поэтому они так интенсивно занимаются пополнением своих вооруженных формирований любыми - больной, калека - иди и воюй. В Фольксштурм призывали тех, кто уже умеет ходить и кто еще может ходить. Команда Зеленского будет делать тоже самое», - заявил Светов.

Он также вспомнил слова главкома ВСУ Александра Сырского о том, что тех, кто идет на фронт по идейным соображениям уже не осталось. Значит, будут предприниматься репрессивные меры, ловить и платить деньги тем, кто будет сообщать об уклонистах, думает Светов.

«Вся эта машина сейчас будет раскрутиться и пойдет собирать всех, кто может в руках держат оружие, не пользоваться, а держать», - прокомментировал эксперт.

Такие «кадры» - больные, малолетние и плохо обученные, нужны для ВСУ, чтобы заткнуть дыру на фронте, а сзади бросить другие боеспособные силы, предположил Светов. Официальный представитель Минобороны Украины Лазуткин хоть и допустил снижение мобилизационного возраста, но отметил, что пока в этом нет необходимо. Но ситуация может измениться. 

#призыв #Украина #ВСУ #мужчины #наш эксклюзив #возраст #мобилизация
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
2
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
5
СВО. Трофеи
6
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
7
Связь в СВО
8
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
9
Командный пункт системы ПРО
10
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 