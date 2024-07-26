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Обвиняемый в подрыве машины в Москве собирался перебраться на Украину

Серебрякова задержали в том месте, где ему должны были передать новый паспорт.
Владимир Рубанов 2024-07-26 10:10:07
© Фото: СК РФ © Видео: СК РФ

Предполагаемый подрывник внедорожника в Москве Евгений Серебряков собирался из Турции отправиться на Украину. Об этом он рассказал на допросе в Следственном комитете России.

Серебрякову предъявили постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Он сообщил, что задержан за установку взрывного устройства и средства слежения.

Предполагаемый подрывник повторил, что однажды встречался со своим куратором и считает, что он с Украины. Этот человек оплачивал его расходы на организацию взрыва.

На месте, где Серебрякова задержали, ему должны были передать новый паспорт.

Взрыв автомобиля на Синявинской улице в Москве произошел 24 июля. Пострадали два человека. Подозреваемого задержали в тот же день по запросу России в Турции. Сегодня ночью его доставили в Москву. На первом допросе он рассказал, что за подрыв машины ему обещали гражданство Украины и 10-20 тысяч долларов.

#Москва #в стране и мире #взрыв #Украина #Турция #Задержание #следствие #евгений серебряков
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