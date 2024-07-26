Белоусов проверил организацию боевой подготовки на полигоне в ЛВО

Министр обороны России Андрей Белоусов проверил организацию боевой подготовки контрактников на полигоне в Ленинградском военном округе. Об этом сообщает МО РФ.

Белоусову продемонстрировали ход подготовки специалистов разных военно-учетных специальностей младшего командного состава и военнослужащих, недавно заключивших контракт с Минобороны России.

В частности, министр увидел, как идут практические занятия по подготоке экипажей танков и операторов беспилотников. Также ему показали занятия по управлению огнем артиллерии, армейской тактической стрельбе, управлению подразделениями и снайперской подготовке.

Замминистра Юнус-Бек Евкуров доложил министру, что все занятия на этом полигоне идут под руководством опытных инструкторов, которые имеют за плечами боевой опыт, полученные в ходе спецоперации. Занятия организованы с учетом особенностей применения неприятелем западного оружия.