Белоусову показали беспилотники-камикадзе на полигоне в ЛенВО

Министру обороны России Андрею Белоусову на полигоне в Ленинградском военном округе продемонстрировали беспилотники-камикадзе, а также дроны для сброса боеприпасов. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Андрей Вакула.

На полигоне, куда приехал Белоусов, чтобы проверить организацию боевой подготовки, учат младший командный состав и новобранцев, только недавно подписавших контракт с Минобороны России.

Перед тем как отправить контрактников в зону специальной военной операции, им дается максимальный объем практических занятий, отметил корреспондент.

Бойцы учатся управлять дронами и бронетехникой. Им дается снайперская подготовка, военнослужащие стреляют из минометов. Занятия ведут инструкторы, у которых за плечами опыт спецоперации. Они преподают науку боя с учетом того, что противник использует западное вооружение. Не менее важна и подготовка по тактической медицине.

«Я инструктор по тактической медицине. Я полтора года был на Донецком направлении. Получил ранение. И меня перевели в Ленинградский военный округ, откуда я убыл уже во вторую командировку. Также выполнял задачи с оказанием первой доврачебной медицинской помощи», - рассказал один из инструкторов нашему телеканалу.

За чашкой чая министр пообщался с военными - как с теми, за плечами которых уже есть бои СВО, так и с теми, кто попадет на передовую в первый раз.

Обсуждали и возможность сделать на базе полигона, где сейчас проходит подготовка бойцов, окружной учебный центр. Военнослужащие задавали министру обороны вопросы. Сейчас в зоне СВО используют много техники. Багги, мотоциклы, квадроциклы. А на них тоже надо учить - будут ли это делать на полигонах Минобороны?

«Будут. И сейчас основная задача - как раз в центрах подготовки создать курсы подготовки по багги. В первую очередь багги. Багги, квадроциклы», - ответил Белоусов.

Также Андрей Белоусов отметил важность обучения управлению наземными беспилотниками, которые нужны для доставки боеприпасов и продовольствия, а также эвакуации раненых.

Кроме этого, министр вручил госнаграды военнослужащим, которые отличились в зоне СВО и сейчас проходят повышение квалификации на полигоне.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.