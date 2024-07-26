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Львова-Белова объяснила фейки Украины о «депортации» детей с Донбасса

По словам детского омбудсмена, у Москвы есть прямой контакт с Киевом и работа по воссоединению семей с родственниками четко выстроена. Она ведется, исходя из интересов детей.
Ирина Егорова 2024-07-26 19:36:55
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Детская тема всегда была очень чувствительна, поэтому на ней часто спекулируют, чтобы вызвать ненависть к другой стране, заявила «Звезде» уполномоченным по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова, отвечая на вопрос о распространении Украиной фейков о незаконном вывозе детей из Донбасса.

«Основной акцент западные страны и Украина делают на незаконном вывозе и "депортации" детей. Здесь мы открыты, у нас выстроена работа по воссоединению семей с родственниками. У нас есть прямой контакт с Украиной, мы отрабатываем списки, гуманитарный коридор и семьи воссоединяются», - отметила в комментарии «Звезде» омбудсмен.

Она подчеркнула, что работа проводится исключительно в интересах детей, никаких нарушений быть не может, так как каждый шаг соотносится с тем, что необходимо в настоящий момент ребенку. Львова-Белова заверила, что работа будет продолжена несмотря на дезинформацию, исходящей извне.

Ранее омбудсмен рассказывала, что работа по возвращению детей ведется не только с Украиной, но и с ОАЭ, Катаром, Белоруссией, Ватиканом, представителями Красного Креста. Российский лидер считает, что работа по воссоединению детей из России и Украины со своими родителями должна быть вне рамок какой-либо политики.

Сегодня в Москве на площади Донецкой Народной Республики около посольства США прошла акция памяти детей, погибших в Донбассе, Новороссии и приграничных регионах России. Ее участники возложили к списку с именами жертв цветы и мягкие игрушки. Всего с 2014 года в Донбассе, Новороссии и других регионах России погибли 355 детей.

#Россия #дети #Украина #Донбасс #Фейки #наш эксклюзив #семьи #обмен #воссоединение #Львова-Белова
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