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У посольства США в Москве прошла акция памяти погибших детей Донбасса

Зампред Госдумы Анна Кузнецова заявила, что с начала года в Донбассе погибли 38 детей.
Сергей Лебедев 2024-07-26 18:47:37
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня в Москве на площади Донецкой Народной Республики около посольства США прошла акция памяти детей, погибших в Донбассе, Новороссии и приграничных регионах России. Ее участники возложили к списку с именами жертв цветы и мягкие игрушки.

В ходе мероприятия заместитель председателя Государственной думы России Анна Кузнецова заявила, что с начала года в Донбассе погибли 38 детей. Еще 30 тысяч несовершеннолетних пострадали.

«Самому маленькому было несколько дней, некоторые дети погибли еще в утробе матери, вместе с матерью», - сказала она.

Всего с 2014 года в Донбассе, Новороссии и других регионах России погибли 355 детей.

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© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
#Москва #дети #ДНР #посольство США #память #акция
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