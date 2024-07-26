У посольства США в Москве прошла акция памяти погибших детей Донбасса

Сегодня в Москве на площади Донецкой Народной Республики около посольства США прошла акция памяти детей, погибших в Донбассе, Новороссии и приграничных регионах России. Ее участники возложили к списку с именами жертв цветы и мягкие игрушки.

В ходе мероприятия заместитель председателя Государственной думы России Анна Кузнецова заявила, что с начала года в Донбассе погибли 38 детей. Еще 30 тысяч несовершеннолетних пострадали.

«Самому маленькому было несколько дней, некоторые дети погибли еще в утробе матери, вместе с матерью», - сказала она.

Всего с 2014 года в Донбассе, Новороссии и других регионах России погибли 355 детей.