Путин: детей с Украины вывезли в Россию, чтобы спасти от обстрелов

Президент России Владимир Путин заявил, что дети с Украины оказались на территории России, так как их вывезли из зоны боевых действий, спасая от обстрелов. Об этом он заявил на встрече с уполномоченным по правам ребенка в РФ Марией Львовой-Беловой. Она уточнила, что украинские дети в России в основном находились со своими семьями.

«В редких случаях попадали в учреждения. Например, мама приехала - умерла. У нас был такой случай, и мы передавали сестре в Украину», - сказала она.

Она уточнила, что к родственникам на Украину удалось вернуть 70 детей из России. А с Украины на российскую родину вернулись за последний год шесть детей, но, по словам, омбудсмена, Украина об этом не говорит.

Российский лидер добавил, что работа по воссоединению детей из России и Украины со своими родителями должна быть вне рамок какой-либо политики, передает Радио Sputnik.

«Бог с ним, это все игрища там политические, а главное, чтобы дети воссоединялись со своими родными людьми, чтобы семьи воссоединялись, чтобы они были счастливы... Эта работа у вас должна быть вне политики, а должна быть исключительно гуманитарного характера», - отметил глава государства.

Львова-Белова в ходе своего отчета рассказала, что работа по возвращению детей постоянно ведется не только с Украиной, но и с ОАЭ, Катаром, Белоруссией, Ватиканом, представителями Красного Креста.