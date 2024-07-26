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Ученый Эйсмонт озвучил два сценария возвращения космонавтов Starliner

В NASA удвоили первоначальные 45 дней срока пребывания Starliner в космосе, доставивший астронавтов на МКС, и если понадобится, аппарат могут продержать на орбите до начала сентября.
Ирина Егорова 2024-07-26 18:18:40
© Фото: Joel KowskyNasa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Застрявший на МКС Starliner с астронавтами может не вернуться на Землю еще как минимум 45 дней. В разговоре со «Звездой» ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт объяснил, что гелий - это текучий газ и с ним, действительно трудно справляться, чтобы избежать утечек, которая и произошла на Starliner.

Он назвал такие проблемы странными, потому что о технологиях двигателей, которые там установлены, известно на протяжении 50 лет. Они достаточно хорошо изучены и просты в конструкции.

Эйсмонт считает, что в истории с запуском Starliner  речь идет о системных ошибках. По его словам, утечка гелия началась еще на Земле, когда аппарат еще не стартовал. Ее расценили как незначительную, далее ситуация усугубилась перед состыковкой с МКС - утечка усилилась. Уже тогда подняли вопрос - вернуться или состыковаться и разобраться, в чем дело.

Также ученый рассказал о сценариях развития ситуации с возвращением космонавтов с застрявшего на МКС корабле.

«Как здесь поступить - то ли рискнуть и воспользоваться этим аппаратом для возвращения на Землю, то ли вернуть космонавтов с помощью кораблей Илона Маска. А этот (Starliner) оставить там навсегда, пусть он там самостоятельно входит в атмосферу без космонавтов. Ситуация крайне неприятная - какое будет решение - спрогнозировать трудно. Похоже, склоняются к радикальному - отменить возвращение на Starliner  и воспользоваться аппаратом Маска», - прокомментировал эксперт.

Успех возвращения астронавтов на Starliner нельзя назвать 100-процентным, так как операция сопровождается динамической тряской, что может увеличить утечку, а значит и риск.

Ситуацию осложняют также «имиджевые» риски компании Boeing, а слово космонавтов не имеют решающую роль.

Напомним, что ракета с кораблем стартовала 5 июня с космодрома на мысе Канаверал, и спустя чуть больше суток Starliner пристыковался к МКС. Изначально планировалось, что корабль проведет в составе станции 8 дней, однако NASA несколько раз продлевало миссию астронавтов Барри «Бутча» Уилмора и Суниты Уильямс. На данный момент дата их возвращения на Землю не определена.

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