Ученый Эйсмонт озвучил два сценария возвращения космонавтов Starliner

Застрявший на МКС Starliner с астронавтами может не вернуться на Землю еще как минимум 45 дней. В разговоре со «Звездой» ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт объяснил, что гелий - это текучий газ и с ним, действительно трудно справляться, чтобы избежать утечек, которая и произошла на Starliner.

Он назвал такие проблемы странными, потому что о технологиях двигателей, которые там установлены, известно на протяжении 50 лет. Они достаточно хорошо изучены и просты в конструкции.

Эйсмонт считает, что в истории с запуском Starliner речь идет о системных ошибках. По его словам, утечка гелия началась еще на Земле, когда аппарат еще не стартовал. Ее расценили как незначительную, далее ситуация усугубилась перед состыковкой с МКС - утечка усилилась. Уже тогда подняли вопрос - вернуться или состыковаться и разобраться, в чем дело.

Также ученый рассказал о сценариях развития ситуации с возвращением космонавтов с застрявшего на МКС корабле.

«Как здесь поступить - то ли рискнуть и воспользоваться этим аппаратом для возвращения на Землю, то ли вернуть космонавтов с помощью кораблей Илона Маска. А этот (Starliner) оставить там навсегда, пусть он там самостоятельно входит в атмосферу без космонавтов. Ситуация крайне неприятная - какое будет решение - спрогнозировать трудно. Похоже, склоняются к радикальному - отменить возвращение на Starliner и воспользоваться аппаратом Маска», - прокомментировал эксперт.

Успех возвращения астронавтов на Starliner нельзя назвать 100-процентным, так как операция сопровождается динамической тряской, что может увеличить утечку, а значит и риск.

Ситуацию осложняют также «имиджевые» риски компании Boeing, а слово космонавтов не имеют решающую роль.

Напомним, что ракета с кораблем стартовала 5 июня с космодрома на мысе Канаверал, и спустя чуть больше суток Starliner пристыковался к МКС. Изначально планировалось, что корабль проведет в составе станции 8 дней, однако NASA несколько раз продлевало миссию астронавтов Барри «Бутча» Уилмора и Суниты Уильямс. На данный момент дата их возвращения на Землю не определена.