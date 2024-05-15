Академик Эйсмонт указал на глубокие проблемы в создании Starliner

Специалисты Boeing совершили недопустимую ошибку при создании космического корабля CST-100 Starliner, что указывает на глубинные проблемы в проекте. Об этом в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде» заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

«Boeing это уже не тот Boeing, который был фактически №1 в мире в авиастроении», - отметил Эйсмонт.

Запуск космического корабля был отложен из-за несрабатывания топливного клапана, что недопустимо на данном этапе и указывает на проблемы проектного характера. По словам эксперта, подобная технология была создана более 50 лет назад, и из-за этого компания теряет свою репутацию и возможных заказчиков.

«То есть это, в общем, такая болезнь, которая имеет очень глубокие корни и причины. Причины нужно искать. Я думаю, что их найдут, но пока они тормозят продвижение проекта», - сказал специалист.

Напомним, первый пилотируемый запуск корабля к МКС был отложен в последний момент 7 мая. Компания вела трансляцию подготовки пуска, когда был объявлен перенос на неопределенное время. Ранее этот корабль уже дважды летал к МКС, но в беспилотном режиме.