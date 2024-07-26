Белоусов и Золотов подписали соглашение о медицинском обеспечении

Министр обороны Андрей Белоусов и директор Росгвардии Виктор Золотов подписали соглашение относительно организации медицинского обеспечения военнослужащих и сотрудников двух ведомств в медицинских организациях друг друга. Об этом сообщает Минобороны России.

«В рамках соглашения Росгвардия выделяет часть своих мощностей в пяти ведомственных медицинских учреждениях», - говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве расширение инфраструктуры за счет межведомственного взаимодействия назвали важнейшими шагами в повышении медобеспечения военнослужащих.

Теперь, как отметили в МО РФ, военнослужащие Минобороны России и Росгвардии смогут пройти в учреждениях друг друга диспансеризацию, медобследование и освидетельствование для военно-врачебной комиссии. Также они смогут получить медицинскую помощь, лекарства и необходимые медицинские изделия.

Белоусов констатировал важность и значимость этого шага, а также поблагодарил Виктора Золотова за содействие.

«Данное решение позволит повысить эффективность и доступность оказания медицинской помощи военнослужащим-участникам спецоперации», - отметил он.

Ранее Белоусов проверил организацию боевой подготовки на полигоне в Ленинградском военном округе. Там ему продемонстрировали в том числе беспилотники-камикадзе, а также дроны, предназначенные для сбросов боеприпасов на противника.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.