Совет ЕС отказался проводить неформальную встречу глав МИД в Будапеште

Неформальная встреча глав МИД стран Евросоюза перенесена из Будапешта в Брюссель, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в качестве ответного шага на «подрыв Венгрией общей политики ЕС».

«В соответствии с моим правом определить место проведения встречи я принял решение, что, поскольку 25 стран ЕС осуждают позицию Венгрии, мы должны послать сигнал, что поведение Венгрии, которая подрывает единство внешней политики ЕС, должно иметь официальные последствия», - такими словами он прокомментировал свое решение о переносе следующей встречи министров иностранных дел в другой город.

Неформальная встреча глав МИД ЕС проводится ежегодно в течение двух дней. На ее полях главы внешнеполитических ведомств свободно дискутируют о приоритетах внешней политики ЕС в следующем политическом сезоне, передает ТАСС.

Венгрия также не поддержала договоренности о разблокировании денег на оружие для ВСУ из средств Европейского фонда мира, наложив вето. Боррель отметил, что «потерял надежду» на иной исход событий.