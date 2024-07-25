NYP: палестинское движение выпустило насекомых в отель Нетаньяху в США

Антиизраильские активисты выпустили личинок и других насекомых в отель в Вашингтоне, где остановилась часть делегации премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху перед его выступлением в Конгрессе.

«Палестинские протестующие устроили хаос в отеле Watergate вчера вечером, чтобы не дать Нетаньяху, израильским агентам Моссада и Секретной службе покоя, поскольку они продолжают терроризировать наш народ», - говорится в сообщении организации в соцесети X.

Отель Watergate подтвердил в своем заявлении The New York Post факт вторжения насекомых. В нем говорится, что объект был продезинфицирован и теперь работает в обычном режиме.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что насекомые атаковали конференц-зал. Он был предназначен для официальных целей, но «не входил в согласованный план безопасности с израильскими службами безопасности».

В день выступления израильского премьера перед законодателями США на Капитолийском холме собрались тысячи людей, чтобы осудить действия президента Байдена и Нетаньяху в войне Израиля с ХАМАС. Толпа была настолько большой, что для обеспечения безопасности были привлечены внешние правоохранительные органы, включая полицейское управление Нью-Йорка.

Демонстранты в Вашингтоне сожгли чучело премьер-министра Израиля. В своем выступлении Нетаньяху предложил США создать на Ближнем Востоке новый альянс, аналогичный НАТО.