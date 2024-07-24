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Израиль предложил США создать аналог НАТО на Ближнем Востоке

По словам премьер-министра Израиля, новая структура будет направлена против «угрозы» со стороны Ирана.
Ирина Егорова 2024-07-24 22:26:11
© Фото: Jimin KimKeystone Press Agency, Global Look Press

Израиль предлагает США создать на Ближнем Востоке новый альянс, аналогичный НАТО. С такой инициативой обратился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По его словам, он будет направлен против «угрозы» со стороны Ирана. Политик сравнил нынешнюю ситуацию с событиями после Второй мировой войны, когда Америка создала альянс безопасности в Европе с целью противостоять растущей советской угрозе.

«Точно так же Америка и Израиль сегодня могут создать альянс безопасности на Ближнем Востоке, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны Ирана», - сказал израильский премьер в ходе выступления на совместном заседании обеих палат Конгресса США.

Также он прокомментировал, кто будет получать приглашение на вступление в новую структуру - адресатами станет любая страна региона, которая нормализует отношения с Израилем, передает РИА Новости.

Напомним, что Нетаньху накануне прилетел в США, где намерен встретиться с Трампом, Байденом и Харрис. В ожидании выступления израильского гостя в Конгрессе у здания Капитолия прошла акция протеста. Полиция был вынуждена применить перцовый газ в отношении некоторых участников.

#НАТО #сша #альянс #Ближний Восток #Израиль #Иран #конгресс США #Биньямин Нетаньяху #Капитолий
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