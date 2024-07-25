Белый дом раскрыл содержание речи Байдена о выходе из гонки

Президент США Джо Байден в ходе своего обращения к нации заявит, что передает эстафету «новому поколению», поэтому не будет бороться за высший государственный пост на ноябрьских выборах.

«Я решил, что лучший путь вперед - это передать эстафетную палочку новому поколению», - говорится в речи Байдена, выдержки из которой приводит Белый дом.

Глава Белого дома заявит, что не будет уходить в отставку и отработает весь положенный срок из оставшихся шести месяцев.

Ранее президент США объявил о своем выходе из предвыборной гонки и поддержал выдвижение кандидатуры вице-президента Камалы Харрис.

Накануне стало известно, что дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис пройдут 10 сентября. Пока вице-президент не официальный кандидат, однако пресса уже публикует данные, согласно котором она якобы опережает Трампа по опросам избирателей. Сам республиканец заявил, что Харрис ему не конкурент.