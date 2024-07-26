ВС РФ начали применять в зоне СВО новейший беспилотник «Молния»

Здесь почти все как в кружке авиамоделирования. Только еще проще. Для того чтобы собрать новый беспилотник «Молния-1», не нужны ни отвертка, ни гаечный ключ. Достаточно одних рук. На все уходит около 10 минут. «Молния-1» это, по сути, как детский конструктор, только масштаб больше. Он собирается очень легко. Детали из фанеры и алюминия. Из движущихся частей руль высоты и два элерона на крыльях, винт. Крепится боеприпас, а замыкатель при столкновении с целью приводит к его детонации.

Дрон можно сравнить со знаменитым барражирующим боеприпасом «Ланцет», но только в десятки раз дешевле и проще в эксплуатации. При этом по своим характеристикам ни в чем ему не уступает. И может нести до пяти килограммов взрывчатки. У «Молнии» простейшая катапульта. Компрессор создает давление, а система резким напором воздуха буквально выдувает беспилотник в полет.

«Наша "Молния" летает на 30 километров в тыл противника и батарейки мало потребляет, потому что он планирует. Мы по времени летали 35 минут спокойно», - рассказал инженер расчета БПЛА «Молния-1» с позывным Рико.

Одними из первых в зоне СВО «Молнию» стали применять морские пехотинцы 40-й бригады Тихоокеанского флота. Под Угледаром и районе Урожайного. Одноразовый камикадзе в основном применяется против вражеской бронетехники, автомобилей и артиллерии. Если выявленных целей нет, то дрон запускают глубоко в тыл противника на свободную охоту.

«Хорошо себя зарекомендовал. Уничтожил САУ "Гвоздика-2С1" и три гаубицы Д-20», - отметил командир разведывательного ударного взвода с позывным Вал.

Управляется «Молния» как и FPV-дрон, с помощью пульта и специальных очков. Главное преимущество нового российского беспилотника - ему абсолютно не страшен вражеский РЭБ.

«У него автопилот. Оператор переключает, когда попадает в зону РЭБ и автопилотом начинает проходить РЭБ по заданному курсу. Когда проходит зону РЭБ, он опять переключается в другой режим и начинает маневрировать», - объяснил Рико.

«Молния» - это следующий шаг в войне дронов. Наша оборонная промышленность уже поставила на конвейер выпуск таких беспилотников. Они сейчас массово внедряются в войска. Новинка оказалась настолько удачной, что еще не было ни одного случая, когда бы «Молнию» сбила система ПВО неприятеля.