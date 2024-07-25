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В учебном центре ВВО показали процесс подготовки операторов FPV-дронов

На теоретических занятиях курсанты узнают о тактико-технических характеристиках различных дронов, а на практике учатся виртуозно ими управлять.
2024-07-25 03:10:16
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Будущие операторы ударных FPV-дронов проходят подготовку в окружном учебном центре Восточного военного округа в Хабаровском крае. На теоретических занятиях бойцы изучили устройство БПЛА, его характеристики, программную часть, а на практике познают основы управления беспилотниками.

Отдельное внимание инструкторы уделяют вопросам обнаружения дронов противника, навыкам ведения воздушной разведки и использования средств радиоэлектронной борьбы.

Будущие операторы беспилотников получают знания необходимые при выполнении боевых задач с учетом опыта, который был получен в зоне проведения СВО.

В качестве инструкторов выступают опытные профессионалы - участники СВО. В режиме реального времени они отслеживают качество подготовки личного состава, вносят коррективы в программу обучения.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВВО #курсанты #беспилотники #FPV-дрон
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