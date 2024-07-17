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Российские военные рассказали, почему «Ланцет» невозможно остановить

По словам наших военнослужащих, у противника нет контрмер против этого беспилотника.
Игорь Лапик 2024-07-17 09:50:13
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие рассказали, почему барражирующий боеприпас «Ланцет» невозможно остановить.

Их не зря называют кошмаром ВСУ. Дроны оснащены оптико-электронной системой наведения – имеют умную головную часть с камерой. Всё, что попадает в его прицел, гарантированно уничтожается. Корпус выполнен из композитных материалов поэтому он практически не виден для ПВО. Против «Ланцетов» у врага ничего нет.  

«Они когда слышат его звук, уже разбегаются. Он неуязвимый. Даже если они попытаются в него стрелять, ничего у них не получится. Потому что тут всё спрятано так, что он пойдёт дальше, и у него очень большая скорость», - рассказал заместитель командира взвода БПЛА с позывным Карат. 

У «Ланцета» есть несколько модификаций. Он может залетать примерно на 50 километров за линию фронта вглубь территории противника. На борту беспилотника до пяти килограммов взрывчатки. Уже на старте с катапульты скорость Ланцета составляет 80 км\ч.

В открытых источниках говорится, что с начала года «Ланцеты» поразили 2000 вражеских целей. В реальности же цифра ещё выше. Расчёты БПЛА не только удары наносят, но и артиллерию наводят, и наступление корректируют.

Причем благодаря грамотной работе, «иксоводы» до сих пор остаются неуязвимыми, находясь постоянно в движении и имея в запасе до 40 различных точек запуска. 

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #бпла #ZALA Ланцет #наш эксклюзив
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