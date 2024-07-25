Экс-лидер Pink Floyd: в Конгресс пригласили виновника массовых убийств

Бывший лидер рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «виновником массовых убийств», тем самым отреагировав на выступление премьера в Конгрессе США.

«Когда виновника массовых убийств приглашают выступить перед конгрессом, становится чертовски темно», - написал Уотерс в своем аккаунте в соцсети X.

Нетаньяху в среду 24 июля прибыл с визитом в США, где его враждебно встретили пропалестинские активисты, - они выпустили личинок и других насекомых в отель, где остановилась израильская делегация.

Сегодня вечером он начал переговоры с американским президентом Джо Байденом. Перед встречей израильский премьер поблагодарил Байдена за 50 лет поддержки Израиля и выразил готовность к совместной работе над общими задачами.