МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экс-лидер Pink Floyd: в Конгресс пригласили виновника массовых убийств

Тем самым Роджер Уотерс отреагировал на приглашение премьеру Израиля выступить перед Конгрессом.
Елизавета Кондрикова 2024-07-25 23:33:36
© Фото: Jack Guez, dpa Globallookpress

Бывший лидер рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «виновником массовых убийств», тем самым отреагировав на выступление премьера в Конгрессе США.  

«Когда виновника массовых убийств приглашают выступить перед конгрессом, становится чертовски темно», - написал Уотерс в своем аккаунте в соцсети X.

Нетаньяху в среду 24 июля прибыл с визитом в США, где его враждебно встретили пропалестинские активисты, - они выпустили личинок и других насекомых в отель, где остановилась израильская делегация.

Сегодня вечером он начал переговоры с американским президентом Джо Байденом. Перед встречей израильский премьер поблагодарил Байдена за 50 лет поддержки Израиля и выразил готовность к совместной работе над общими задачами.

#сша #Израиль #конгресс США #сектор Газа #Биньямин Нетаньяху #Роджер Уотерс #Pink Floyd
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
2
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
5
СВО. Трофеи
6
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
7
Связь в СВО
8
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
9
Командный пункт системы ПРО
10
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 