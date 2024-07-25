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В Белом доме началась встреча Байдена с Нетаньяху

Нетаньяху поблагодарил главу США за полувековую государственную службу и поддержку Израиля.
Ирина Егорова 2024-07-25 21:38:58
© Фото: Graeme Sloan - Pool via CNPConsolidated News Photos, Global Look Press

В эти минуты в Белом доме проходит встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Джо Байдена, сообщает газета Times of Israel. 

Выступая перед журналистами в Овальном кабинете он поблагодарил Байдена за 50 лет поддержки Израиля.

«Господин президент, мы знаем друг друга уже 40 лет, а вы знаете каждого премьер-министра уже 50 лет, от Голды Меир. От гордого еврейского сиониста до гордого ирландско-американского сиониста, я хочу поблагодарить вас за 50 лет государственной службы и 50 лет поддержки государства Израиль», - приводит слова израильского премьера издание.

Нетаньяху добавил, что ждет с нетерпением встречи и настроен на совместную работу над общими задачами в ближайшей перспективе.

В рамках своего визита в США также планируется встреча с кандидатами на пост главы государства Камалой Харрис и Трампом. Накануне гость из Израиля выступил в Конгрессе США, в частности он предложил создать на Ближнем Востоке новый альянс - аналог НАТО , направленный против «угрозы» со стороны Ирана.

#сша #Израиль #Биньямин Нетаньяху #байден #встреча
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