В Белом доме началась встреча Байдена с Нетаньяху

В эти минуты в Белом доме проходит встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Джо Байдена, сообщает газета Times of Israel.

Выступая перед журналистами в Овальном кабинете он поблагодарил Байдена за 50 лет поддержки Израиля.

«Господин президент, мы знаем друг друга уже 40 лет, а вы знаете каждого премьер-министра уже 50 лет, от Голды Меир. От гордого еврейского сиониста до гордого ирландско-американского сиониста, я хочу поблагодарить вас за 50 лет государственной службы и 50 лет поддержки государства Израиль», - приводит слова израильского премьера издание.

Нетаньяху добавил, что ждет с нетерпением встречи и настроен на совместную работу над общими задачами в ближайшей перспективе.

В рамках своего визита в США также планируется встреча с кандидатами на пост главы государства Камалой Харрис и Трампом. Накануне гость из Израиля выступил в Конгрессе США, в частности он предложил создать на Ближнем Востоке новый альянс - аналог НАТО , направленный против «угрозы» со стороны Ирана.