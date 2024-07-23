МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп рассказал, что встретится с Нетаньяху раньше, чем Байден

Трамп и Нетаньяху встретятся в среду, на день раньше запланированной встречи премьер-министра Израиля с Байденом.
Ирина Егорова 2024-07-23 20:51:01
© Фото: Amos Ben GershomIsrael Gpo, Globallookpress

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху раньше, чем Байден. Ожидается, что встреча пройдет в среду, 24 июля во Флориде. А 25 июля предполагалась встреча с Джо Байденом.

«С нетерпением жду встречи с Нетаньяху завтра в Мар-а-Лаго в Палм-Бич во Флориде. Во время моего первого срока в регионе царили мир и стабильность, даже были подписаны исторические Авраамовы соглашения. И они будут у нас снова», - цитирует Трампа РИА Новости. 

В рамках визита Нетаньяху в США планируется встреча с кандидатом на пост главы государства Камалой Харрис. Вице-президент хочет обсудить соглашение по прекращению огня в секторе Газа и освобождение всех израильских заложников, удерживаемых членами палестинского движения ХАМАС. 

#сша #Трамп #Израиль #Джо Байден #Биньямин Нетаньху #встреча
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
2
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
5
СВО. Трофеи
6
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
7
Связь в СВО
8
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
9
Командный пункт системы ПРО
10
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 