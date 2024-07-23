Трамп рассказал, что встретится с Нетаньяху раньше, чем Байден

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху раньше, чем Байден. Ожидается, что встреча пройдет в среду, 24 июля во Флориде. А 25 июля предполагалась встреча с Джо Байденом.

«С нетерпением жду встречи с Нетаньяху завтра в Мар-а-Лаго в Палм-Бич во Флориде. Во время моего первого срока в регионе царили мир и стабильность, даже были подписаны исторические Авраамовы соглашения. И они будут у нас снова», - цитирует Трампа РИА Новости.

В рамках визита Нетаньяху в США планируется встреча с кандидатом на пост главы государства Камалой Харрис. Вице-президент хочет обсудить соглашение по прекращению огня в секторе Газа и освобождение всех израильских заложников, удерживаемых членами палестинского движения ХАМАС.