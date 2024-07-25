Эксперт Подберезкин раскрыл мотивы США сорвать проект «Северный поток»

США высказывались о намерении «положить конец» «Северному потоку» и при президенте Дональде Трампе, и при Джо Байдене, напомнил в беседе со «Звездой» директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. Так он прокомментировал отказ ФРГ обнародовать ход расследования подрывов трубопровода.

Цель политики США состояла в том, чтобы уничтожить энергетическую взаимозависимость России и стран Западной Европы, которая нарастала в последние десятилетия, сказал эксперт. Это взаимодействие вело к автономии Германии и стран Южной Европы, а с другой стороны, приносило России валютные поступления, которые, как считали в Вашингтоне, спасали российскую экономику и позволяли решать социально-экономические проблемы.

«Американцы посчитали, что если этих поступлений не будет, то российская экономика рухнет и можно добиться внутриполитической дестабилизации, которая приведет к приходу тех людей, которые будут ориентированы на Запад», - добавил Подберезкин.

Американцы в последние годы активно развивали индустрию поставок сжиженного газа и все сделали для того, чтобы переключить рынок на эту потребность.

«Для этого строились соответствующие суда, причалы. Как только трубопроводный газ исчезает, спрос на сжиженный резко растет. Американцы этого добились. Трубопроводный газ перестал поступить в Европу, а это наиболее дешевый энергоноситель, который был просто необходим и на котором росла последние четыре десятилетия экономика Германии и не только», - объяснил эксперт.

Подрыв двух труб «Северного потока» и одной «Северного потока-2» произошел 26 сентября 2022 года. В следующем месяце Генпрокуратура Германии начала расследование диверсии.

Дональд Трамп в должности президента США в сентябре 2020 года заявлял, что приветствовал бы отказ Германии от завершения и введения в эксплуатацию экспортного газопровода «Северный поток-2».

Джо Байден 7 февраля 2022 года сказал, что в случае появления российских военнослужащих на территории Украины «не будет никакого» «Северного потока-2». После уничтожения трубопроводов в Белом доме уточнили, что президент говорил о заморозке проекта.

Свое расследование проводили и власти Швеции, но потом заявили, что не смогли установить фигурантов дела, и прекратили следствие.

Американский журналист Сеймур Херш в своем расследовании утверждал, что подрыв газопровода подготовила администрация Байдена из-за опасения, что Германия, а затем и НАТО попадут под влияние России и ее недорогих природных ресурсов.

Владимир Путин в феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что весь мир понимает, что произошло на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2».