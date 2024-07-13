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Швеция прекратила расследование диверсии на «Северный потоках»

Подрыв двух ниток газопровода «Северный поток» произошел 26 сентября 2022 года.
Ян Брацкий 2024-07-13 19:40:13
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Global Look Press

Власти Швеции заявили о прекращении расследования теракта на газопроводах «Северный поток». Следователи не смогли установить фигурантов дела, сообщил премьер-министр Ульф Кристерссон.

Правоохранительные органы Швеции были подключены к расследованию, так как диверсия произошла в их экономической зоне, сообщил он в интервью журналу Time. Других подробностей расследования политик не привел. Ранее немецкие СМИ сообщили, что теракт на газопроводах планировался в 2014 году, еще до воссоединения Крыма с Россией.

В России, правоохранительные органы которой до расследования не допустили, прекращать поиски истины не намерена. Генпрокуратура РФ направила дополнительные запросы из-за терактов в компетентные органы Франции, США, Германии и Кипра. По словам официального представительства ведомства, эти страны не проводили расследование, а многие и вовсе уклоняются от ответов на прямые вопросы.

Напомним, подрыв двух ниток газопровода «Северный поток» произошел 26 сентября 2022 года. Президент Владимир Путин назвал взрыв диверсией с целью уничтожения энергетической инфраструктуры.

#взрыв #Теракт #Диверсия #Северный поток #Швеция #Генпрокуратура РФ
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