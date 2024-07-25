СК завершил расследование дела в отношении Блиновской

В Москве завершилось расследование уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 906 миллионов рублей, «отмывании» 716 миллионов рублей и двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.
Отмечается, что следователи провели более 20 обысков и допросили свыше 200 свидетелей. Также было изъято большое количество документов.
«Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд», - заявили в ведомстве.
При этом уточняется, что уголовное дело в отношении мужа блогерши Алексея Блиновского выделено в отдельное производство.
Напомним, в минувшую среду Мосгорсуд продлил до 19 августа срок ареста Елены Блиновской. По словам ее адвоката, «королева марафонов» уже выплатила часть долга по налогам. Сделать это удалось за счет продажи некоторого имущества.
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