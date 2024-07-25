СК завершил расследование дела в отношении Блиновской

В Москве завершилось расследование уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 906 миллионов рублей, «отмывании» 716 миллионов рублей и двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

Отмечается, что следователи провели более 20 обысков и допросили свыше 200 свидетелей. Также было изъято большое количество документов.

«Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд»‎, - заявили в ведомстве.

При этом уточняется, что уголовное дело в отношении мужа блогерши Алексея Блиновского выделено в отдельное производство.

Напомним, в минувшую среду Мосгорсуд продлил до 19 августа срок ареста Елены Блиновской. По словам ее адвоката, «‎королева марафонов» уже выплатила часть долга по налогам. Сделать это удалось за счет продажи некоторого имущества.‎