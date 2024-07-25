МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

СК завершил расследование дела в отношении Блиновской

Следователи собрали достаточную доказательную базу.
Сергей Лебедев 2024-07-25 12:36:01
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

В Москве завершилось расследование уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 906 миллионов рублей, «отмывании» 716 миллионов рублей и двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

Отмечается, что следователи провели более 20 обысков и допросили свыше 200 свидетелей. Также было изъято большое количество документов.

«Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд»‎, - заявили в ведомстве.

При этом уточняется, что уголовное дело в отношении мужа блогерши Алексея Блиновского выделено в отдельное производство.

Напомним, в минувшую среду Мосгорсуд продлил до 19 августа срок ареста Елены Блиновской. По словам ее адвоката, «‎королева марафонов» уже выплатила часть долга по налогам. Сделать это удалось за счет продажи некоторого имущества.‎

#Москва #в стране и мире #суд #налоги #СК РФ #Уголовное дело #отмывание #елена блиновская #королева марафонов
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
2
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
5
СВО. Трофеи
6
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
7
Связь в СВО
8
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
9
Командный пункт системы ПРО
10
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 