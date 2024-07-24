Мосгорсуд продлил до 19 августа арест Блиновской

Мосгорсуд продлил до 19 августа срок ареста блогера Елены Блиновской, которая обвиняется в неуплате крупной суммы налогов. Об этом сообщает корреспондент телеканала «‎Звезда»‎. Заседание по продлению меры пресечения прошло сегодня, 24 июля.

Напомним, Елену Блиновскую задержали 27 апреля прошлого года при попытке пересечь российско-белорусскую границу. Против «королевы марафонов»‎ завели уголовное дело о неуплате налогов и отмывании денег.

Изначально блогера отправили под домашний арест, однако впоследствии суд принял решение ужесточить меру пресечения и поместил ее в следственный изолятор. Позже стало известно, что сокамерниками «королевы марафонов» являются доктор наук и кандидат наук.

Сегодня стало известно, что основной долг Елены Блиновской перед налоговой на данный момент составляет чуть больше 677 миллионов рублей. Об этом РИА Новости сообщил юрист Иван Морозов. По его словам, блогер уплатила в общей сумме 230 миллионов 286,5 тысяч рублей.