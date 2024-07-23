WP: Байден в среду выступит с речью о выходе из президентской гонки

В предстоящую среду американский президент Джо Байден выступит с речью, посвященной его отказу от участия в выборах. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщает газета Washington Post.

«Президент Байден собирается выступить в среду вечером в Белом доме с речью о своем решении прекратить кампанию по переизбранию», - утверждается в публикации.

В минувшее воскресенье Джо Байден заявил, что прекращает участие в предвыборной гонке. Он призвал демократов поддержать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на пост президента.

При этом Джо Байден заявил, что останется в должности американского лидера до окончания президентского срока. Напомним, выборы главы США пройдут в ноябре этого года.