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WP: Байден в среду выступит с речью о выходе из президентской гонки

Это будет первое публичное выступление главы государства с момента, когда стало известно о его решении прекратить кампанию по переизбранию.
Сергей Лебедев 2024-07-23 18:58:39
© Фото: Bonnie Cash, CNP, Globallookpress

В предстоящую среду американский президент Джо Байден выступит с речью, посвященной его отказу от участия в выборах. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщает газета Washington Post.

«Президент Байден собирается выступить в среду вечером в Белом доме с речью о своем решении прекратить кампанию по переизбранию», - утверждается в публикации.

В минувшее воскресенье Джо Байден заявил, что прекращает участие в предвыборной гонке. Он призвал демократов поддержать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на пост президента.

При этом Джо Байден заявил, что останется в должности американского лидера до окончания президентского срока. Напомним, выборы главы США пройдут в ноябре этого года.

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