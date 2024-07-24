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Очевидцы рассказали, что спасло жизнь водителю подорванной иномарки

Подозреваемого в покушении на убийство мужчину задержали в Турции. Возбуждено уголовное дело.
Андрей Вакула 2024-07-24 19:58:20
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

В турецком Бодруме задержали подозреваемого в покушении на убийство  во дворе дома на улице Синявинской в Молжаниновском районе Москвы. Им является гражданин России Евгений Серебряко, сообщили в пресс-службе МВД республики. Предполагаемого преступника задержали в Бодруме, куда он вылетел прямым рейсом из Москвы. Сейчас ведется работа по его экстрадиции.

Очевидцы происшествия сообщили, что взрыв услышали около 6.30 утра. Мужчина завел машину, после чего она взорвалась. Предварительно, сработавшее устройство было заложено под днищем в районе водительского сиденья автомобиля. Его мощность - свыше 500 грамм тротила.

Водителю оторвало обе ступни, но он не потерял сознание, а благодаря оперативным и профессиональным действиям оказал себе первую помощь, тем самым сохранив себе жизнь. Мужчина, не покидая салона, разорвал на себе рубашку, скрутил из нее что-то наподобие жгута и перевязал ноги. Очевидцы сразу вызвали скорую.

Пострадала также его жена, которая сидела на пассажирском сидении, ее отбросило в сторону. Женщина получила осколочные ранения. Раненые находятся в больнице.

Сейчас подорванную машину увезли на эвакуаторе. О происшествии напоминает только пятно от топлива на асфальте и битые стекла, которые разлетелись на десятки метров.

От взрыва пострадали рядом стоящие машины, в квартирах на первых этажах лопнули стекла. В течение дня на месте происшествия работали саперы и криминалисты.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям: покушение на убийство, а также незаконное приобретение оружия и боеприпасов. По одной из версий, подрыв машины связан со служебной деятельностью ее владельца.

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