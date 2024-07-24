В СК установили личность подозреваемого в подрыве машины в Москве

Следователи установили личность подозреваемого в организации подрыва машины на севере Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

Кроме того, обнаружен автомобиль, на котором передвигался предполагаемый преступник. Сейчас проводится осмотр транспортного средства.

«На месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов столичного СК»‎, - отметили в ведомстве.

Напомним, сегодня около половины седьмого утра во дворе многоквартирного дома на улице Синявинской в Молжаниновском районе взорвался внедорожник. Водителю автомобиля оторвало обе ступни.

Также пострадала женщина, находившаяся на пассажирском сиденье. Ее госпитализировали в больницу с рваными ранами лица.

По факту подрыва машины возбуждено уголовное дело.