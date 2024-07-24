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В СК установили личность подозреваемого в подрыве машины в Москве

Также найден автомобиль, на котором передвигался предполагаемый преступник.
Сергей Лебедев 2024-07-24 14:25:23
© Фото: СК России © Видео: СК России

Следователи установили личность подозреваемого в организации подрыва машины на севере Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

Кроме того, обнаружен автомобиль, на котором передвигался предполагаемый преступник. Сейчас проводится осмотр транспортного средства.

«На месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов столичного СК»‎, - отметили в ведомстве.

Напомним, сегодня около половины седьмого утра во дворе многоквартирного дома на улице Синявинской в Молжаниновском районе взорвался внедорожник. Водителю автомобиля оторвало обе ступни.

Также пострадала женщина, находившаяся на пассажирском сиденье. Ее госпитализировали в больницу с рваными ранами лица.

По факту подрыва машины возбуждено уголовное дело.

#Москва #взрыв #Автомобиль #происшествие #ЧП #СК РФ #машина #Уголовное дело #подрыв
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