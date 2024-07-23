«Анадолу»: известная байкерша Татьяна Озолина погибла в ДТП в Турции

Российская байкерша Татьяна Озолина, известная ведением блога о мотоциклах в социальных сетях, погибла в ДТП в Турции. Об этом сообщило турецкое агентство «Анадолу».

«Мотоцикл, которым управлял Онур Обут, столкнулся на трассе между городами Секе и Милас у деревни Сарычай с мотоциклом, которым управляла россиянка Татьяна Озолина», - цитирует РИА Новости сообщение агентства.

Россиянка скончалась на месте до прибытия машин скорой помощи. Онур Обут получил ранения, его доставили в больницу, уточнили в СМИ.

При этом по данным другого местного агентства IHA, двое мотоциклистов столкнулись с фурой, когда двигались группой, не справившись с управлением.

Озолина ведет в соцсетях блог «МотоТаня», который является одним из самых популярных по мотоциклам в России. В Instagram* (деятельность сервиса Meta запрещена в России как экстремистская) на нее подписались 230 тысяч человек, она также ведет канал на YouTube, где за ней следят два миллиона подписчиков.

В своем аккаунте блогер рассказывала о своей поездке по Турции, в последний раз она публиковала новости о своей жизни в Instagram* в понедельник 22 июля. Тогда блогер поделилась фотографией из турецкого Измира.

*Сервис принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России. Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.