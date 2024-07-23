МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Анадолу»: известная байкерша Татьяна Озолина погибла в ДТП в Турции

В социальных сетях за жизнью Татьяны следили более двух миллионов человек, она владела одним из самых популярных блогов о мотоциклах в России.
Елизавета Кондрикова 2024-07-23 01:41:39
© Фото: @tanechkaozolina, Instagram*

Российская байкерша Татьяна Озолина, известная ведением блога о мотоциклах в социальных сетях, погибла в ДТП в Турции. Об этом сообщило турецкое агентство «Анадолу». 

«Мотоцикл, которым управлял Онур Обут, столкнулся на трассе между городами Секе и Милас у деревни Сарычай с мотоциклом, которым управляла россиянка Татьяна Озолина», - цитирует РИА Новости сообщение агентства.

Россиянка скончалась на месте до прибытия машин скорой помощи. Онур Обут получил ранения, его доставили в больницу, уточнили в СМИ.

При этом по данным другого местного агентства IHA, двое мотоциклистов столкнулись с фурой, когда двигались группой, не справившись с управлением.  

Озолина ведет в соцсетях блог «МотоТаня», который является одним из самых популярных по мотоциклам в России. В Instagram* (деятельность сервиса Meta запрещена в России как экстремистская) на нее подписались 230 тысяч человек, она также ведет канал на YouTube, где за ней следят два миллиона подписчиков.

В своем аккаунте блогер рассказывала о своей поездке по Турции, в последний раз она публиковала новости о своей жизни в Instagram* в понедельник 22 июля. Тогда блогер поделилась фотографией из турецкого Измира. 

*Сервис принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России. Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#мотоцикл #Турция #ДТП #россиянка #татьяна озолина
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
2
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
5
СВО. Трофеи
6
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
7
Связь в СВО
8
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
9
Командный пункт системы ПРО
10
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 